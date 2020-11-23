Esra Ruşan, TRT'nin son zamanlarda oldukça popüler dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alıyor. Daha önce Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Atiye gibi yapımlarda yer alan Esra Ruşan'ın biyografisi haberimizde yer alıyor.

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Esra Ruşan, 1983'te doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynadı. 2012’de Ustura Kemal, 2020’de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı.

ESRA RUŞAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Yarım Kalan Aşklar (Saadet, TV Dizisi 2020)

Masumlar Apartmanı (Esra, TV Dizisi 2020)

Atiye (TV Dizisi 2019)

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra, Sinema Filmi 2017)

Vatanım Sensin (TV Dizisi Emine Bacı, 2017)

Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra, Sinema Filmi 2016)

Tatlı Küçük Yalancılar (Melis, TV Dizisi)

Ustura Kemal (Gülnaz, TV Dizisi 2012)

Küçük Günahlar (Şilan, Sinema Filmi 2010)

Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze, Sinema Filmi 2009)

Aşk Yakar (Bahar, TV Dizisi 2008)

Kurtlar Vadisi Terör (Sinema Filmi 2007)

Ayrılık (Ela, TV Dizisi 2007)

Arka Sokaklar (Sedef, TV Dizisi 2006)