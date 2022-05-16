"Bahçende bahar çiçekleri açmış sevgilim"

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

"BAHÇENDE BAHAR ÇİÇEKLERİ AÇMIŞ SEVGİLİM"

Öztekin'in mezarının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Kazancıbaşı, "Sevgilim, bahçende bahar çiçekleri açmış. Keşke zemin uygun olsaydı da, başucuna çok sevdiğin bir zeytin ağacı ya da baharda kokusunu içine çekmeye bayıldığın bir iğde ağacı dikebilseydim. Şimdi solan kırmızı sardunyaların yerine kırmızı begonyalar açacak. Bahçenin temsili bir mekan olduğunu da biliyorum. Aslında gökyüzünün sonsuzluğunda mis kokulu rengarenk çiçeklerle dolu, ışıklar içinde bir bahçedesin. Sevgin, enerjin ise hep benimle. Yanıbaşımdasın. Yüreğimdesin, beynimdesin... Bazen zihnime en olmadık anda gelen bir histe, bir düşündesin. Seni çok seviyorum Rasim'im..." ifadelerini yayınladı.

"2021 BÜYÜK BİR SINAV SENESİYDİ"

Öte yandan Esra Kazancıbaşı, Rasim Öztekin yaşamını yitirdikten 7 ay sonra da köpekleri Diego'yu kaybetmişti. Kazancıbaşı, 2021 yılına veda ederken duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Eşi ve köpekleriyle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Esra Kazancıbaşı, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

2021 büyük bir sınav senesiydi benim için. İçim titreyerek sevdiklerimi, bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim; Aşkımı ve oğlumu.

"BANA BÜYÜK ACI YAŞATARAK MELEK OLDULAR"

Sevdiğim adamı kaybetmek ve yalnız kalmak en çok korktuğum şeydi. Önce Rasim'im, sonra oğlum Diego, bana büyük acı yaşatarak melek oldular.

İçim çok yandı, çok ağladım, sabahlara kadar uyku tutmadı, çok düşündüm. Çaresiz bir özlemle yaşamaya çabaladım. Yüreğimin derinliklerindeki sızı 50'li yaşlarda da aşk acısı çekilebileceğini öğretti bana.

"HAYALLERİMİ KAYBETTİM!"

2021'de en korktuğum şeyler başıma geldi. Üçümüzün uyuduğu yatak odasında yalnızlığın ve özlemin ayazında ruhum üşüdü. Hayallerimi, rotamı, amacımı kaybettim! Kolum kanadım kırıldı sanki. 2021'de korka korka hiçbir şeyden korkmamak gerektiğini öğrendim.

RASİM ÖZTEKİN HAKKINDA

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul’u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun pek çok oyununda rol aldı.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" ve "Mega Show" şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, pek çok sinema ve dizide de rol alan Rasim Öztekin, köşe yazarlığı da yaptı.

Öztekin, 2005 yılında senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan 'Çok Tuhaf Soruşturma' adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan 'Pardon' filminde, usta sanatçı ile birlikte rol aldı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmde Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu ve Ayda Aksel ile birlikte boy gösterdi.

KAVUĞU ŞEVKET ÇORUH'A VERDİ

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin sonrasında da kavuğu Şevket Çoruh'a vermişti.

KARİYERİ

Film Sayısı: 25

TV Dizisi Sayısı: 25

Tiyatro Oyunu Sayısı: 25

Müzikal Sayısı: 3

ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2011, Yılın Nasrettin Hocası