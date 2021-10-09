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Esra Ersoy'dan 'Cinsel taciz' davasına karşı hamle

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, kendisi hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ankaralı iş insanı M.Y. için 'iftira'dan suç duyurusunda bulundu. Ersoy, M.Y. ile 11 yıllık duygusal beraberlik yaşadıklarını ileri sürüp, birlikte fotoğrafları ile tatil yaptıkları otel kayıtlarını delil olarak sundu

09.10.2021 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Esra Ersoy'dan 'Cinsel taciz' davasına karşı hamle
Esra Ersoy'dan 'Cinsel taciz' davasına karşı hamle
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DHA

Ankaralı iş insanı M.Y., Esra Ersoy hakkında, kendisine sosyal medyadan müstehcen görüntülerini göndererek, tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, M.Y.'nin dosyaya sunduğu görüntüler ve yazışmalar sonrası Ersoy hakkında 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlattı. Esra Ersoy da avukatı aracılığıyla M.Y. hakkında 'iftira'dan suç duyurusunda bulundu.

'MÜVEKKİLİMİ EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞTIR'

Esra Ersoy'un avukatı, suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili ile M.Y.'nin 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıklarını ileri sürerek, "Şüpheli ilişkilerinin en başında müvekkilime bekar olduğunu söylemiş ve evlilik vaadi ile kandırmıştır. Müvekkilim şüphelinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş; ancak şüpheli boşanacağını, ısrarla kendisini sevdiğini söyleyerek ayrılmak istememiştir. Bu şekilde müvekkilim şüpheliye aşık olmuş ve 11 yıl boyunca birlikte olmuşlardır. Ancak aralarında yaşanan küçük bir sorun sonrası şüpheli müvekkil hakkında karalama kampanyasına başlamış ve gerçeğe aykırı bir şekilde suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

'SOSYAL MEDYADAN RAHATSIZ EDİCİ MESAJLAR ALMIŞTIR'

Dilekçede, 'cinsel taciz' soruşturmasına konu fotoğraf ve görüntülerin, iş insanı M.Y.'nin talebi üzerine müvekkili tarafından gönderildiğini belirten avukat, "Şüpheli, müvekkilimin masum olduğunu bilmesine rağmen asılsız bir beyanla soruşturma açılmasına neden olmuştur. Bu durum medyaya yansımış ve müvekkilimin cinsel taciz suçu işlediği algısı oluşturulmuştur. Bu algı nedeniyle sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar almaya başlamıştır" dedi.

Dilekçede, M.Y. hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

YAZIŞMA VE FOTOĞRAFLAR DELİL OLARAK SUNULDU

Ayrıca M.Y.'nin Esra Ersoy'dan 'cinsel taciz' soruşturmasına konu fotoğraf ve görüntülerini istediğine dair yazışmalar ile birlikte oldukları zamanlara ait fotoğraflar ve tatil yaptıkları otel kayıtları da savcılığa delil olarak sunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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