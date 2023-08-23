Esra Erol ne zaman başlıyor? 2023 Esra Erol yayın tarihi belli oldu mu?
Birçok olayı açıklığa kavuşturan ve gündüz kuşağının vazgeçilmez programlarından biri olan Esra Erol'un programının ne zaman başlayacağı sevenleri tarafından araştırma konusu oldu. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programın ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı sorularına dair detayları haberimizde derledik...
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Sevilerek takip edilen porgram olan Esra Erol ne zaman başlayacak ve hangi gün yayınlanacak sorularına yanıt aranıyor. ATV ekranlarında gündüz kuşağında ekranlara gelen programın yayın tarihi belli oldu. İşte, ayrıntılar...
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ESRA EROL'DA SAAT KAÇTA,HANGİ GÜNLER?
ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da başlıyor! 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacak Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisiyle buluşacak.
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ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.
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Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.