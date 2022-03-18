"BEN NİYE YAŞLANMIYORUM?"

Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine, "Gözümü kapayıp, açana kadar 53 yaşında olmuşum... Çok eski dostum; Bige Yalın yeteneklim benim... Ya bir de; ben niye yaşlanmıyorum?" notunu düştü.

Daha sonra ünlü oyuncu, takipçilerinin kutlama mesajlarının ardından, "Doğum günüm değil..." açıklamasını yaptı.