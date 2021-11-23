"KÖKÜNE KADAR HETEROYUM!"

"ERKEĞİN ALDATMASI SORUN DEĞİL"

Dermancıoğlu'nun, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip ‘ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor." demişti.