Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı
Esra Dermancıoğlu, zona olduğunu yayınladığı bir videoyla duyurdu. "Zoniş oldum. Türkiye bunu bilmeli" diyen oyuncu, hastalığı nasıl fark ettiğini de anlattı
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Esra Dermancıoğlu, yayınladığı bir videoyla takipçilerine seslendi. 54 yaşındaki oyuncu, zona olduğunu açıkladı: Zoniş oldum. Türkiye, bunu bilmeli.
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Takipçileri Esra Dermancıoğlu'na "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunurken ünlü isimler de oyuncuya kayıtsız kalmadı.
Hülya Avşar: Esra bir şeye mi sıkıldın?
Nilgün Belgün: Çok geçmiş olsun canım. Stres ve bağışıklık düşüklüğünden olduğu söylenir hep.
Deniz Seki: Geçmiş olsun.
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ZONA NEDİR?
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerle beliren, mikroplu bir hastalık.
Fotoğraflar: Instagram