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        Haberler Magazin Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Faruk Sabancı: Hayatımın aşkını buldum - Magazin haberleri

        Faruk Sabancı: Hayatımın aşkını buldum

        Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Faruk Sabancı, ilişkisi hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:18
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        "Hayatımın aşkını buldum"
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        Faruk Sabancı, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

        Faruk Sabancı, muhabirlerin, "2024 yılında başınıza gelen en güzel şey neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bu yıl başıma gelen en güzel şey, çok iyi bir insanla tanışmış olmam. Çok mutluyum ve hayatımın aşkını buldum.

        Öte yandan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez ağustos ayında birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmişti.

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        #Faruk Sabancı
        #Esra Bilgiç

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