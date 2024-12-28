Faruk Sabancı: Hayatımın aşkını buldum
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Faruk Sabancı, ilişkisi hakkında konuştu
Giriş: 28.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:18
Faruk Sabancı, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.
Faruk Sabancı, muhabirlerin, "2024 yılında başınıza gelen en güzel şey neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bu yıl başıma gelen en güzel şey, çok iyi bir insanla tanışmış olmam. Çok mutluyum ve hayatımın aşkını buldum.
Öte yandan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez ağustos ayında birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmişti.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ