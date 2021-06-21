Bilgiç, rol aldığı diziler sayesinde yurtdışında da bir hayran kitlesi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti ve "Ülkemdeki projede sergilediğim performansımla aldığım karşılığı yurtdışında da almak büyük bir şans. Bu sahip olunması çok zor bir mücevher gibi. Ben bu mücevhere özveriyle bakıyorum" dedi.