Sahneden dolayı botları çamurlanan fakat set ekibi tarafından temizlenen Bilgiç, "Konumuz sadece aşk değil. Aksiyon sahnelerimiz de var. Deli gibi koşturuyoruz. Yağmur yağdığı için çamur var. Ekibimiz elinden geleni yapıyor rahat ettirmek için" ifadelerini kullandı.