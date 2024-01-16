Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman hayatını kaybetti

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

Özlem Akman

Edinilen bilgiye göre; Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10'uncu kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: İHA, Instagram

Esra Akman