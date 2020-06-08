Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle oyuncu Esra Akkaya, gerekli tedbirleri alarak oğlu Can Alex ve annesi ile birlikte Bodrum'daki evinden dışarı çıkmıyor. Instagram hesabını aktif kullanan Akkaya, zaman zaman takipçileriyle dertleşiyor.
Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, tek kullanımlık olan maskeyi birden fazla kullandığını itiraf ederek bunun sonucunda gözyaşı yolu iltihabı olduğunu söyledi.
"AYNI MASKEYİ DEFALARCA KULLANDIM"
Takipçilerinin de benzer hataya düşmemeleri konusunda uyarıda bulunan Esra Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
Bir süredir yoktum. Bunun nedeni göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey maske hastalığıymış. Aman diyeyim dikkat edin. Ben aynı maskeyi öyle defalarca kullandım itiraf ediyorum. Yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki dikkatli olun.
"CİDDİ RİSKLERİ DE VAR"
Ben maske takmam gereken bir yere, alışverişe bile gitmemeye çalışıyorum. Çok az gidiyorum. Aslında denize girmek belki çok iyi gelecek bir şey bu aşamada ama galiba plajda da maske takılıyormuş o yüzden hiç denemedim. Maskenin herhalde bir sürü faydası var ama ciddi riskleri de var.
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