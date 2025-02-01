İspanya La Liga 22. hafta maçında Real Madrid, Espanyol ile karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid, Barcelona gibi rakipleriyle puan farkını açmak isteyen eflatun-beyazlılar, Espanyol deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 21 karşılaşmada sadece 5 galibiyeti bulunan Espanyol, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Real Madrid ise 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Espanyol - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta forma şansı verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.