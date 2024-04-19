Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?

Esneme istemsizdir ve amacı tam olarak belli değildir, ancak gün içinde neredeyse herkes kendini esnerken bulur! Kimi zaman esneme yorgunluğumuzu dışarı vurmak için çok rahatlatıcı olurken bazen de onu bastırmaya veya saklamaya çalışırız. Ve bazılarımızın da esnerken gözleri yaşarır. Peki neden? İşte, esnerken gözümüzden yaş gelmesinin sebepleri!