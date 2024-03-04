Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.056,15 %-0,45
        DOLAR 31,4380 %0,27
        EURO 34,1151 %0,19
        ALTIN 2.107,63 %0,32
        FAİZ 45,84 %1,28
        GÜMÜŞ GRAM 23,40 %0,13
        BITCOIN 64.928,00 %3,30
        GBP/TRY 39,8436 %0,29
        EUR/USD 1,0840 %0,02
        BRENT 83,86 %0,37
        ÇEYREK ALTIN 3.445,84 %0,31
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Esnafa finansman destek kredisine zam! Esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu, kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Esnafa finansman destek kredisine zam geldi! Destek kredisi ne kadar oldu?

        Esnaflar için özel olarak ayrılan esnafa finansman destek kredisinde yeni bir gelişme yaşandı ve kredi miktarı artırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB üzerinden kredinin 29 Şubat itibarıyla kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Peki, esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa finansman destek kredisinde artışa gidildiğini bildirdi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada; esnafa, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini ifade etti. Peki, esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          ESNAFA FİNANSMAN DESTEK KREDİSİ NE KADAR OLDU?

          Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 29 Şubat itibarıyla hazır olduğunu belirterek, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı." dedi.

        • 3

          300 MİLYON TL'LİK TESKOMB KREDİSİ HAZIR

          AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkanlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini anımsatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

        • 4

          "Bugün için de şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi 29 Şubat itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun."

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Oto satışlarında şubat rekoru
        Oto satışlarında şubat rekoru
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Habertürk Anasayfa