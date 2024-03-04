Esnafa finansman destek kredisine zam geldi! Destek kredisi ne kadar oldu?
Esnaflar için özel olarak ayrılan esnafa finansman destek kredisinde yeni bir gelişme yaşandı ve kredi miktarı artırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB üzerinden kredinin 29 Şubat itibarıyla kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Peki, esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa finansman destek kredisinde artışa gidildiğini bildirdi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada; esnafa, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini ifade etti. Peki, esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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ESNAFA FİNANSMAN DESTEK KREDİSİ NE KADAR OLDU?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 29 Şubat itibarıyla hazır olduğunu belirterek, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı." dedi.
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300 MİLYON TL'LİK TESKOMB KREDİSİ HAZIR
AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkanlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini anımsatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Bugün için de şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi 29 Şubat itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun."