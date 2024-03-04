O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
İstanbul Kartal'da, 3 ay önce sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından öldürülen Yavuz Pahsa'nın cinayeti, elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde çözüldü. Olayın ardından çalışma yapan cinayet büro amirliği ekipleri, görüntülerde cinayeti işleyen kişinin Yusuf A. olduğunu belirledi. Sıkı bir takip sonucu şüpheliler yakalandı
İstanbul'da olay, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından vurulan Yavuz Pahsa, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKILDI
Olayın ardından cinayet büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay bölgesinde yapılan çalışmalarda, yaşanan olayın görüntülerine ulaşıldı..png
Görüntülerde şüphelilerin 3 kişi olduğunu gören polis, iz sürdü. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Şüpheliler A.Ş.A. ve M.Y.K. kısa süre sonra Trabzon ve Sakarya'da yakalanarak tutuklandı. Polis, olayın son firari sanığı Yusuf A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.
ALACAK VERECEK MESELESİ
Şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Yusuf A., adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili yapılan soruşturmada cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlendiği belirtildi.