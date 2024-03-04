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        Haberler Dünya Araştırma ortaya çıkardı: ABD'lilerin çoğu Biden'ın 'akıl sağlığına' güvenmiyor

        Araştırma ortaya çıkardı: ABD'lilerin çoğu Biden'ın 'akıl sağlığına' güvenmiyor

        ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 63'ünün, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'akıl sağlığından' şüphe duyduğunu ortaya koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:43
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        "ABD'lilerin çoğu Biden'ın 'akıl sağlığına' güvenmiyor"
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        Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette 18 yaşın üzerindeki 1102 katılımcıya "Joe Biden'ın başkan olarak etkili görev yapabilmesi için akıl sağlığına ne kadar güveniyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

        Katılımcıların yüzde 63'ü, Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmediğini ifade ederken yüzde 20'si güvendiğini, yüzde 17'si ise biraz güvendiğini belirtti.

        Aynı soruyu eski ABD Başkanı Donald Trump için de yanıtlayan katılımcıların yüzde 57'si, Trump'ın "akıl sağlığından" şüphe duyduklarını aktarırken, yüzde 28'i güvendiklerini, yüzde 15'i de biraz güvendikleri yanıtını verdi.

        Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 67'si Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını ifade ederken, yüzde 31'i onayladığını kaydetti.

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        DOKTORU 'ENDİŞE EDECEK DURUM YOK' DEMİŞTİ

        Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

        Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır." değerlendirmesine yer verilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #ABD
        #joe biden
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