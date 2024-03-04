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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hande Ciğeroğlu'nun ölümünde flaş gelişme! Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düşmüştü! - Son dakika

        Hande'nin ölümünde dikkat çeken iddia! Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü

        Karabük'te dün 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek yaşamını yitiren Hande Ciğeroğlu adlı genç kadının ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İncelemede, genç kadının istinat duvarının üzerinde dinlenmek için oturduğu sırada düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturmaya devam edildiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:46
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        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
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        Karabük'te 6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde ölü bulunan Hande Ciğeroğlu’nun (32) cenazesi toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmazken, ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle olduğu belirlendi.

        6 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

        Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın yanında, istinat duvarının dibinde yerde hareketsiz halde yatan kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde kadının Hande Ciğeroğlu olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Ciğeroğlu’nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu. Cenaze inceleme sonrası otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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        DİNLENMEK İÇİN OTURUP DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadı. Ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle meydana geldiği belirlendi. Polis, Ciğeroğlu’nun dinlenmek amacıyla apartmanın istinat duvarına oturduğu sırada dengesini kaybedip düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Hande Ciğeroğlu’nun cenazesi 5000 Evler Merkez Camisi’nde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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        #son dakika
        #hande ciğeroğlu
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