BAĞKUR ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.” ifadelerine yer verdi.

BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.