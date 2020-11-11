TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde esnafın kazancının düştüğünü ve maliyetlerinin arttığını ifade etti.
Elektrik ve doğal gaz faturalarının esnafın en önemli gider kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Elektrik faturasının yüzde 49'u, doğal gaz faturasının yüzde 18'i vergi ve diğer kesintilerden oluşuyor. Küresel salgın döneminde kazancı düşen ve maliyetleri artan esnafımız bu faturalardaki vergilerden muaf olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Mart ayından bu yana devam eden salgın sürecinde, evden çalışma, evde kalma gibi durumlar nedeniyle elektrik tüketiminin iki katına çıktığına işaret eden Palandöken, kış aylarına girilen süreçte doğal gaz kullanımının da yaz mevsimine göre iki kat artacağını vurguladı.
Palandöken, esnafın dükkanları kapalı kalırken de çalışan tabela, buzdolabı gibi cihazları nedeniyle elektrik faturası ödediğini hatırlattı.
Esnafın elektrik ve doğalgaz faturasındaki vergilerden muaf tutulmasını öneren Palandöken, şunları kaydetti:
"Gelen zamlarla doğal gazda birim fiyatının artması ve yüzde 18 KDV oranı, kış aylarına girdiğimiz bu dönemde faturaları daha da kabartacak. Elektrik faturasında ise kayıp-kaçak bedeli, okuma bedeli, kullanım bedeli adı altında geçen sistem kullanım bedelinin oranı yüzde 29, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi ve KDV adı altında geçen vergi ve fonların oranı ise yüzde 19. Dolayısıyla elektrik faturasının yüzde 48'i tamamen vergiler, fonlar ve diğer bedeller. Esnafımız bu zorlu süreçte, kış aylarına da girmişken, elektrik ve doğal gaz faturalarında vergi ve kesintilerden muaf olmalı."
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