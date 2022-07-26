Eslem İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Eslem isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ESLEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eslem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Eslem isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Eslem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ESLEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Eslem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Günah işlemeyen. Yüksek, yüce, değerli. En emin, en doğru, en selametli. Allah’a teslim olan.

ESLEM İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir (Bakara Suresi 131. Ayet, Nisa Suresi 125. Ayet, Saffat Suresi 103. Ayet ve Enam Suresi 14. Ayet) ve Eslem ismini koymak caizdir.

ESLEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Eslem ismini kullanan 29.353 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Eslem ismini kullanan 6.165 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Eslem ismini kullanan 1.286 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Eslem ismini kullanan 908 kişi bulunmaktadır.

ESLEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Eslem ismini taşıyan kişiler, lider, girişimci ve kendini direkt olarak ortaya koyma özelliklerini taşırlar. En büyük hedefleri, itibar ve güç sahibi olmaktır. Benmerkezci hareket ederler ve birçok yerde kendilerini önemserler. Rekabet ortamlarını severler ve kendilerini bu ortamlarda daha iyi hissederler. Başkalarının hayranlıklarını kazanma onlar için önemlidir. Başına buyruk olmaları ve sert üslupları nedeniyle tartışma ortamlarında sık sık görülebilirler. İlişkilerini çok tutkulu ve heyecanlı sürdürürler, onlar ile sıkılmak imkansızdır. Sevdiğine çok bağlıdır; ancak sevdiği kişiyi kısıtlama eğilimi gösterebilirler.