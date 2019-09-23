Eskişehirspor taraftarıyla kazandı

23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da sular bir türlü durulmuyor. Mali krizin yanı sıra transfer yasağı olan kırmızı-siyahlı takıma FIFA, 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verdi. 1'inci Lig'e eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor'da 19 Eylül 2019 için alınan seçimli olağanüstü kongre kararı yönetim tarafından iptal edildi. Teknik direktör Fuat Çapa'nın istifasının ardından ise Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağlandı. Eskişehirspor, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası TFF'den de 3 puan silme cezası aldı. İstifa ettikten 20 gün sonra geri dönen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ve yönetim arasındaki anlaşmazlıklar sürerken, 6 Ekim tarihine yeniden olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.
SON MAÇINI 8 BİN KİŞİ İZLEDİ
Kulüpteki tüm bu olumsuzlara rağmen taraftar, Eskişehirspor'a desteğini bir an olsun bırakmadı. Dün Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasını izleyen yaklaşık 8 bin taraftar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla kırmızı-siyahlıların 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Eskişehir'de taraftarların arasından çıkan müzisyenlerin 2006 yılında kurduğu Bando ESES de tribünlerdeki yerini alarak takımlarına destek verdi. Yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan'ın ilk maçında 3 puan kazanan Eskişehirspor, ligin 6'ncı haftasında Hatayspor'a konuk olacak.
LED REKLAM PANOLARININ KURULUMU TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile 25 Mart'ta oynadığı ve 4-0 kazandığı karşılaşma sonrasında, Yeni Eskişehir Stadyumu'na LED reklam panoları kurulması talimatı vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından kente getirilen panoların stadyumundaki kurulumları tamamlandı. Dünkü maçta ilk kez açılan reklam panolarında `Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı´ yazısı ile sosyal medya hesaplarının bilgileri yer aldı.
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