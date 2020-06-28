Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Akgören, "15 sene sona 2. lige düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camia olarak Eskişehirspor'u yine hep birlikte ayağa kaldırabiliriz. Maçta üzücü olaylar yaşandı. Erzurumspor maçında olduğu gibi yine bazı çirkin insanlarla karşılaştık. Biz alın terimizle mücadele eden bir takımız. Bugün de aslanlar gibi sahada mücadele ettik" ifadelerini kullandı.