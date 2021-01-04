Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi sona erdi

Eskişehirspor'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör İlhan Var'a kesildi. Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Var ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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