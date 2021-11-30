DHA

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Barış A., kullandığı 26 A 8855 plakalı resmi araçla, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Polis memurunun kontrolünden çıkan araç, takla atarak yan döndü.

Kazada araç sürücüsü Barış A. ile yanındaki polis memuru Murat T., yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memurları ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.