Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Kartal Tepesi Sokak'taki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde 30 yaşındaki Erkan Şalt ile arkadaşı Okan E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU Erkan Şalt, 30 yaşında hayata veda etti. Tartışma esnasında Okan E., pompalı tüfekle ateş ederek Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ REKLAM Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerin ardından Erkan Şalt'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şalt, olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Okan E. gözaltına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER DE GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi Okan E. ile birlikte olay esnasında evde olan ve sonrasında evden ayrıldıkları belirlenen üç kişiye ulaştı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K. adlı kadın ile O.A. ve B.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. CENAZE MORGA KALDIRILDI Şalt'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. "YENİ TÜFEK ALMIŞ, ONU DENİYORDUK" Cinayet zanlısı Okan E., gözaltına böyle alındı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Okan E.'nin ilk ifadesinde, "Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk. Arkadaşım denediğinde ateş almadı. Ben elime aldığımda ateş aldı" dediği öğrenildi. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü! Haberi Görüntüle