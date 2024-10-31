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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir haberleri: Arkadaşını öldüren zanlının ilk ifadesi | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Arkadaşını öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!

        Eskişehir'de, bir evde yaşanan tartışmada, Okan E., arkadaşı 30 yaşındaki Erkan Şalt'ı başından av tüfeğiyle vurdu. Şalt olay yerinde can verirken, zanlı Okan E'yle 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1'i kadın, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, zanlı Okan E.'nin ifadesine ulaşıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:56
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        Arkadaş katilinin ifadesi ortaya çıktı!
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Kartal Tepesi Sokak'taki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde 30 yaşındaki Erkan Şalt ile arkadaşı Okan E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

        Erkan Şalt, 30 yaşında hayata veda etti.
        Erkan Şalt, 30 yaşında hayata veda etti.

        Tartışma esnasında Okan E., pompalı tüfekle ateş ederek Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerin ardından Erkan Şalt'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şalt, olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Okan E. gözaltına alındı.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER DE GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi Okan E. ile birlikte olay esnasında evde olan ve sonrasında evden ayrıldıkları belirlenen üç kişiye ulaştı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K. adlı kadın ile O.A. ve B.Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Şalt'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "YENİ TÜFEK ALMIŞ, ONU DENİYORDUK"

        Cinayet zanlısı Okan E., gözaltına böyle alındı.
        Cinayet zanlısı Okan E., gözaltına böyle alındı.

        Gözaltına alınan cinayet zanlısı Okan E.'nin ilk ifadesinde, "Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk. Arkadaşım denediğinde ateş almadı. Ben elime aldığımda ateş aldı" dediği öğrenildi.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
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        #Eskişehir
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