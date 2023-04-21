İHA

Eskişehir’de tramvay enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza dolayısıyla birçok güzergahta seferler bir süreliğine durduruldu. Otogar-SSK, OGÜ-SSK, Otogar-OGÜ, 75. Yıl-OGÜ ve Şehir Hastanesi-Kumlubel güzergahları arızanın giderilmesiyle tekrar normale döndü. Yaşanan kesintiden dolayı bayram gezmelerinde tramvay kullanan vatandaşlar, farklı araçlara yönelmek zorunda kaldı. Eskişehir Raylı Sistem İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, “Enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Batıkent-SKK, Çamlıca-SSK ve Çankaya-OGÜ hatları hariç diğer hatlarda tramvay işletimi yapılamamaktadır. Otogar-SSK, SSK-OGÜ, Şehir Hastanesi-Kumlubel hatlarında acil durum otobüsleri devreye girmiştir” ifadelerine yer verildi.