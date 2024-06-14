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        Haberler Gündem Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

        Eskişehir'de tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:17
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        Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Yüksek faizle borç verdikleri kişilere senet imzalattıkları ve icra takibi, baskı, cebirle tefecilik yaparak yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi, eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

        Polis ekiplerince bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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