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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de ev yangını: 1 kadın ve 2 kedi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de ev yangını: 1 kadın ve 2 kedi ölü bulundu

        Eskişehir'de bir kadın, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında iki kedisiyle birlikte yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 06:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 06:52
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        Evde yangın çıktı: 1 kadın ve 2 kedi ölü bulundu
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        Eskişehir'de Ayşe Aslancı (48) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek iki kedisiyle birlikte hayatını kaybetti.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde Ayşe Aslancı'nın oturduğu 3 katlı apartmanın giriş dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        EV SAHİBİ KADIN VE İKİ KEDİSİ ÖLÜ BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; evde yapılan incelemede, ev sahibi Ayşe Aslancı ile iki kedisi ölü olarak bulundu. Aslancı'nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
        #Tepebaşı
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