Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güncel haberler

        Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılan kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 03:49 Güncelleme: 07.10.2024 - 03:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ayhatun Sokak'taki Ayhatun Spor Alanı'nda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.C.A. ile B.Ş.A. karşılaştı.

        İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.C.A, B.Ş.A'yı pompalı tüfekle ateş açarak bacağından yaraladı.

        B.Ş.A. yaralı halde bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yaşanan kovalamaca, bölgede devriye gezen gece bekçileri tarafından fark edildi.

        Ekipler, şüpheli S.C.A'yı yakaladı, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, B.Ş.A'yı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Eskişehir
        #eskişehir haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Beyrut'u yine bombaladı
        İsrail Beyrut'u yine bombaladı
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Habertürk Anasayfa