Eskişehir'de bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de, Ankara-Bursa karayolunun 6'ncı kilometresinde, Bozüyük istikametine giden Mustafa Y. (19) idaresindeki otomobil bariyerlere çarparak devrildi.

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AA'nın haberine göre; kazada sürücü Mustafa Y. ile otomobilde bulunan Ceren K, Burcu K. ve Özgür Arslan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Özgür Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Y, Ceren K. ve Burcu K'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.