Ağılda feci yangın: 80 hayvan öldü

AA

Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan öldü. Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak öldü. Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.