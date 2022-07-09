Eskişehir, Bilecik ve Bursa'yı sağanak vurdu

Eskişehir ve Bilecik’te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir çok işyerini ve apartmanın giriş katlarını su bastı.
Fotoğraf DHA
Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağmur günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Bir çok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Alpu ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesi’nde Ali Osman Çetinkaya’ya ait evi su bastı. Evdeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. AFAD ve jandarma ekiplerince evde hasar tespit çalışması yapılırken, Çetinkaya ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi. Bozan Mahallesi’nde ise tarlada bulunan barakanın çatısı uçtu. İlçenin bazı yollarında yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.
Fotoğraf DHA
EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir çok işyerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkii ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerledi. Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise, “Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Fotoğraf İHA
SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Bilecik’te sel sularına kapılan anne ve oğuldan anne hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü’nde bugün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağmurun oluşturduğu sel sularına Asiye Bikmen oturduğu evin altından bulunan istinat duvarı çökmesine neden oldu. Bu esnada Asiye Bikmen (70) suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmem’de hemen suya atladı. 500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen’in cansız bedenine ulaşırken, oğlunu da yaralı bir şekilde buldular. Asiye Bikmen’in cansız bedeni savcının incelemesi ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.
Fotoğraf DHA
“ANNESİNİN SELE KAPILDIĞINI GÖREN OĞLU DA SUYA ATLAMIŞ"
Köy Muhtarı Murat Yüksel, bugün öğleden sonra şiddetli bir yağmur bastırdığını söyleyerek, “Bugün köyümüzde yaşanan afet sonrası bir ablamızı kaybettik. Evinin kapısının önünde sel ablamızı alarak götürdüğü esnada bunu gören oğlu da hemen suya atlamış. 500 metre ileride Asiye Bilmen cansız bedenine ulaşılırken, oğlu da yaralı bir şekilde bulundu. Oğlunun acıdan bağırdı için köylüler sesini duymuş ve bu şekilde ikisi de bulunmuş. Türkmen Köyü’nün başı sağ olsun.
Fotoğraf: İHA
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SOKAKLAR DEREYE DÖNDÜ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokaklar sele dönerken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.
İnegöl ilçesinde başlayan ve yarım saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy Mahallesinde bazı sokaklarda sel meydana geldi. Cerrah Mahallesinde ise sağanak yağış nedeniyle bir ağaç yola devrildi.
Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar.
Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık Mahallelerinde de sağanak yağmur etkili oldu. Bazı sokaklar dereye dönerken araçlar sokaklarda güçlükle ilerleyebildi.
Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir
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