|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
3000+75
|2870
3075
|233,02218
236,53720
|993.928
1.086.000
|Pazarlama
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|235,06976
241,62757
|969.167
1.025.000
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|243,90832
246,63060
|866.036
966.000
| Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|250+7
200+5
|257
205
|242,44366
249,15529
|883.283
937.000
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|240,76077
237,10454
|902.838
1.079.000
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|244,92798
255,84094
|854.106
861.000
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1000+25
1100+28
|1025
1128
|257,23487
260,17623
|710.125
815.000
| Yaşlı Bakımı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|229,01669
261,46880
|1.043.609
801.000
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|256,15997
263,93509
|722.068
776.000
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
—
|615
—
|252,66150
—
|762.394
—
|Adalet (Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1700+43
|923
1.743
|273,77697
270,38823
|546.743
713.000
|Adalet
|TYT
|60+2
—
|62
—
|265,70548
—
|621.610
—
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|271,69179
294,98145
|565.258
510.000
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|277,12406
304,47211
|518.091
446.000
|Aşçılık
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|277,66306
295,55460
|513.600
506.000
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|281,94789
303,66469
|479.633
451.000
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|55+2
45+2
40+1
30+1
|57
47
41
31
|54.560
47.500
43.041
41.500
|386,93037
458,14754
429,90754
417,30700
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|63.579
58.300
67.371
79.900
|377,25893
445,63941
396,57741
363,08369
|Hukuk
|EA
|355+9
355+9
350+9
360+9
|364
364
359
369
|20.854
10.700
15.758
19.300
|376,05852
434,23615
413,38275
397,96242
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|120+3
140+4
140+4
160+4
|123
144
144
164
|9.738
8.230
9.007
8.760
|412,36087
433,01927
425,71455
416,52274
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|130+4
130+4
140+4
150+4
|134
134
144
154
|6.688
8.370
9.179
9.070
|384,38841
409,55365
411,32830
400,12914
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.638
12.500
12.597
13.000
|366,87106
399,64472
404,03361
391,79382
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|18.649
15.600
16.675
18.300
|358,67527
393,77794
397,31184
383,29411
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|72.530
47.900
56.865
54.000
|334,18151
391,79124
373,31689
362,30781
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|25.253
23.200
19.184
19.700
|356,90430
373,15076
383,04005
364,19622
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
2
—
1
|Dolmadı
123.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
377,85551
Dolmadı
Dolmadı
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|76.248
73.500
84.863
93.200
|332,11177
377,21676
356,06097
337,23479
|Sinema ve Televizyon
|SÖZ
|75+2
75+2
70+2
55+2
|77
77
72
57
|67.033
47.000
39.143
37.900
|319,36011
360,74700
374,17818
363,37632
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|25.369
24.200
26.679
26.000
|356,45474
369,60413
356,30270
338,99557
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|62
62
62
62
|47.973
40.500
51.571
70.000
|330,53783
365,59889
365,85495
344,24106
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50+2
50+2
60+2
70+2
|52
52
62
72
|24.212
25.800
27.675
27.500
|360,03155
364,10974
353,06593
333,27796
| Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|92.725
76.500
61.217
63.800
|307,76350
343,69669
360,32145
347,28563
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|82.212
64.900
63.709
71.200
|312,22501
349,64842
358,97142
343,65243
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|35+1
35+1
35+1
40+1
|36
36
36
41
|30.542
30.400
30.150
30.700
|340,30401
348,94618
344,91769
321,56423
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|116.027
87.900
93.106
105.000
|299,28883
338,49459
345,73900
329,99445
|Tarih
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|116.349
91.200
103.383
132.000
|299,18966
337,06077
341,71565
321,25065
|Psikoloji
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|61.083
—
—
—
|341,08451
—-
—
—
|İşletme (İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|157.481
156.000
157.177
165.000
|297,97490
340,41286
323,73768
306,97138
|Basın ve Yayın
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|162.903
122.000
129.738
139.000
|285,45569
325,39370
332,83906
319,20577
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|65+2
60+2
60+2
50+2
|67
62
62
52
|232.794
186.000
169.205
154.000
|277,24516
329,93877
319,52055
310,74219
|İktisat (İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|231.971
222.000
219.793
225.000
|277,45263
318,52841
304,11410
289,80274
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|246.056
203.000
222.365
260.000
|267,12924
302,63652
309,30530
292,31949
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|260.913
256.000
—
—
|271,05064
308,82191
—
—
|Sosyoloji
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|337.088
275.000
260.631
252.000
|256,90059
304,02496
293,79808
283,47387
|Maliye
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|350.579
289.000
262.170
255.000
|254,70400
300,43967
293,44889
282,73365
| İşletme
|EA
|160+4
160+4
160+4
180+5
|164
164
164
185
|330.129
324.000
333.723
379.000
|258,06087
292,56747
278,64310
259,76643
|İktisat
|EA
|160+4
160+4
160+4
180+5
|164
164
164
185
|389.150
353.000
343.712
364.000
|248,79169
286,53720
276,82248
262,14067
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|85+3
80+2
80+2
80+2
|88
82
82
82
|473.065
396.000
386.400
399.000
|237,55151
278,26170
269,55804
256,77396
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
|DİL
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|52.527
66.300
58.216
58.000
|272,82424
241,52818
262,85456
239,86179
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|513.233
436.000
463.309
509.000
|232,49208
271,40703
258,28292
242,65363
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|500+13
500+13
500+13
500+13
|513
513
513
513
|478.510
458.000
442.557
364.000
|236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|485.211
458.000
460.109
494.000
|236,05164
267,81143
258,72428
244,35063
|Maliye (KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
-
|Dolmadı
476.000
482.497
Dolmadı
|Dolmadı
265,02058
255,77334
Dolmadı
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
|SÖZ
|2500+63
2500+63
2750+69
2500+63
|2563
2.563
2819
2563
|558.809
639.000
630.867
549.000
|209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
|Arkeoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|58
62
62
62
|Dolmadı
621.000
594.360
671.000
|Dolmadı
245,35647
242,58808
225,39524
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|2400+60
3000+75
3000+75
2500+63
|1091
2.313
3075
2563
|Dolmadı
—
820.768
716.000
|Dolmadı
—
223,68743
236,94280
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
|SÖZ
|2800+70
4000+100
4000+100
3000+75
|1195
2.613
3846
3075
|Dolmadı
—
Dolmadı
749.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
233,81726
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1600+40
1750+44
1750+44
1500+38
|788
1.794
1794
1538
|Dolmadı
792.000
742.984
609.000
|Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
|Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
|SÖZ
|400+10
—
—
—
|410
—
—
—
|507.989
—
—
—
|228,57150
—-
—
—
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|400+10
300+8
500+13
1000+25
|117
308
265
273
|Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|800+20
700+18
1000+25
2000+50
|291
718
637
562
|Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600+15
600+15
800+20
1000+25
|208
615
531
511
|Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|400+10
200+5
400+10
1500+38
|64
205
167
163
|Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|500+13
300+8
500+13
2000+50
|70
308
232
188
|Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
1000+25
1000+25
2000+50
|282
1.025
932
911
|Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
900+23
1000+25
2000+50
|301
923
828
821
|Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|600+15
400+10
500+13
2000+50
|82
410
321
312
|Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
800+20
1000+25
1000+25
|181
820
794
541
|Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|EA
|500+13
200+5
400+10
750+19
|19
205
82
78
|Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|400+10
250+7
400+10
750+19
|69
257
135
106
|Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1500+38
|1743
1.538
|192,57199
188,88160
|1.555.818
1.708.000
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|1900+48
1800+45
|1948
1.845
|194,85357
191,30822
|1.527.657
1.688.000
|İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|14500+363
15000+375
|12112
13.981
|Dolmadı
—
|1.627.472
—
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
513
|200,75265
197,63103
|1.441.774
1.612.000
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|TYT
|2550+64
2500+63
|2614
2563
|199,96977
199,36017
|1.453.767
1.588.000
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|5700+143
6000+150
|5843
6.150
|199,38987
201,49896
|1.462.697
1.558.000
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1.025
|208,40383
203,30575
|1.324.893
1.531.000
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|204,46048
205,24736
|1.384.844
1.504.000
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|4010
4010
|213,36161
205,80514
|1.253.273
1.496.000
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|TYT
|650+17
700+18
|667
718
|206,53361
206,34253
|1.353.122
1.488.000
|Medya ve İletişim (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|206,54404
206,30312
|1.352.943
1.488.000
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
|TYT
|200+5
200+5
|205
205
|213,93089
207,36526
|1.245.126
1.473.000
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|TYT
|1450+37
1500+38
|1487
1538
|212,44744
207,37186
|1.266.001
1.473.000
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|212,34716
208,61597
|1.267.391
1.456.000
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1500+38
|1435
1538
|214,57803
211,44784
|1.236.119
1.416.000
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|212,20081
212,69362
|1.269.444
1.399.000
|Aşçılık (Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1700+43
|1538
1743
|217,11015
213,03677
|1.201.924
1.394.000
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|221,51492
214,32165
|1.143.120
1.377.000
|Yapı Ressamlığı
|TYT
|11+1
11+1
|12
12
|—
214,41902
|—
1.375.000
| Lojistik (Açıköğretim)
|TYT
|850+22
900+23
|872
9+23
|217,10611
215,63043
|1.201.971
1.359.000
|Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)
|TYT
|600+15
700+18
|615
718
|222,69315
216,67079
|1.126.976
1.345.000
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1200+30
|1128
1230
|220,05708
218,45970
|1.162.616
1.321.000
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1800+45
|1743
1845
|225,72292
219,14185
|1.086.478
1.312.000
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
513
|218,73489
219,89535
|1.180.295
1.302.000
|İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
500+13
|308
513
|225,47341
225,14215
|1.089.817
1.231.000
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
|TYT
|800+20
800+20
|820
820
|229,29801
226,11165
|1.040.104
1.218.000
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|500+13
600+15
|513
615
|227,57883
226,30871
|1.062.108
1.216.000
|Emlak Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|221,08768
231,10760
|1.148.803
1.154.000
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1300+33
|1230
1333
|230,00779
232,10915
|1.031.151
1.141.000
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|231,97672
242,39805
|1.006.631
1.016.000
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
30+1
|14
9
6
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Turizm Rehberliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0
2+0
2+0
1+0
|—
—
1
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)
|EA
|20+0
30+0
20+0
20+0
|5
23
15
17
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
|EA
|10+0
20+0
20+0
20+0
|6
9
4
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İşletme (Açıköğretim) (İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|46
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
2+0
|-
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|Bilgisayar Operatörlüğü
|TYT
|11+1
11+1
|12
12
|—
236,16080
|—
—
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