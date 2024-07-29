Eski zamanlarda denizciler, yemeklerini saklayabilecekleri dolapları olmadığından sağlıklı besine ulaşmakta zorlanıyorlardı. Bu zorlu koşullar altında kolayca ulaşabilecekleri doyurucu bir besin olan balıkları ise tüketebilirlerdi ancak asla yemiyorlardı. Yiyenler de sorunla karşılaşıyordu. Bu yüzden haberimizde denizcilerin neden tuttukları balığı yemediğine, yiyenlere ne olduğuna, balık yerine tercih ettikleri yiyeceklere yer verdik. İşte, detaylar...