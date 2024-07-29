Elon Musk, Kamala Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı, tartışmalar başladı

Tesla, Space X ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in parodi seçim kampanyası reklamını kendi hesabından paylaştı. Musk'ın bu paylaşımında hiçbir açıklama yapmaması, kendi platformunun kurallarını açık olarak ihlal ettiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

MUSK TRUMP'I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Demokratların seçim için muhtemel adayı Kamala Harris olacak. Harris, Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle seçim kampanyasına başladı.

Elon Musk ise bir süre önce eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ı desteklediğini açıklamıştı. Musk, bu açıklamasının ardından Harris'in gerçek olmayan seçim reklamını "Bu harika" sözleriyle paylaştı.

This is amazing 😂

pic.twitter.com/KpnBKGUUwn — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

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Musk'ın paylaştığı videoda Harris şu sözleri kullanıyor: "Ben, Kamala Harris, sizin Demokrat başkan adayınızım çünkü Joe Biden sonunda bunaklığını ortaya çıkardı." Ancak videonun orijinalinde Kamala Harris, "Bu seçimde hepimiz bir soruyla karşı karşıyayız: Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz?" ifadelerini kullanıyor ve ardından Beyonce'nin Freedom şarkısı çalmaya başlıyor.