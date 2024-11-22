Eski Ukrayna Başkomutanı: 3. Dünya Savaşı Başladı

Uzun menzilli ve kıtalararası balistik füzelerin kullanılmaya başlamasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı yeni bir evreye girdi. 2021-2024 yılları arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığı görevini yürüten Valeri Zalujni, 3. Dünya Savaşının 'resmi' olarak başladığını söyledi.

Hâlihazırda Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi olarak görev yapan Valeri Zalujni, savaşın gidişatı için kötümser konuştu. Katıldığı bir törende konuşan Zalujni "Öyle inanıyorum ki 2024 itibariyle 3. Dünya Savaşı başlamıştır. 2024 yılı itibariyle Ukrayna artık sadece Rusya ile savaşmıyor. Kuzey Koreli askerler şu anda savaş alanında Ukrayna’ya karşı savaşıyor. Açık konuşayım, İran'ın şahit dronları Ukraynalı sivilleri aleni şekilde öldürüyor ve bundan utanç duymuyorlar." dedi. Zalujni ayrıca Kuzey Kore ile birlikte Çin'in de Rusya'ya teçhizat ve cephane yardımında bulunduğunu söyledi.

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REKLAM "UKRAYNA’YA YARDIM ARTIRILMALI" Ukrayna'nın birden fazla düşman ile savaşmak zorunda kaldığını vurgulayan Zalujni, "Müttefiklerimiz bazı şeyleri anlamıyor, Ukrayna teknoloji ile ayakta kalacak. Bu savaşı tek başımıza kazanıp kazanamayacağımız bir muamma." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de geçtiğimiz günlerde video yoluyla paylaştığı mesajında benzer şikayetlerde bulunmuş ve Avrupalı liderleri daha sorumlu olmaya davet etmişti. Zelensky, "Putin tamamıyla zafer kazanmaya odaklanmış durumdayken, Avrupalı bazı liderler seçimleri düşünüyor." demişti.