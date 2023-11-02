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        Haberler Yaşam Eski Türk İsimleri ve Anlamları - Eski Türkçe Kadın ile Erkek İsimleri ve Anlamları Nedir?

        Eski Türkçe isimler ve anlamları nelerdir?

        Eski Türk isimleri, kültürümüzün derinliklerinde yatan zengin bir mirastır. Özellikle eski Türk kadın isimleri ve eski Türk erkek isimleri, günümüzde hala birçok aile tarafından tercih edilmektedir. Hatırlanacağı gibi, eski dönemlerde bebeklere isim verilirken Türk kültürü, örf ve adetlerine göre isimler seçiliyordu. Bu isimler de genellikle saf Türkçe olarak da adlandırılan öz Türkçeden seçiliyordu. Öz Türkçe isimlerin, dilin saf ve özgün yapısını yansıtarak, yeni nesillere taşıdığına inanılmaktaydı. Peki, eski Türkçe erkek, kadın ve çocuk isimleri neler? İşte, eski Türk isimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:40
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        • 1

          Eski Türk isimleri, tarih boyunca kültürümüzü yansıtan değerli hazinelere sahiptir. Eski Türk kadın isimleri ve erkek isimleri, dilimizin zenginliğini ve derinliğini ortaya koyar. Öz Türkçe isimler, dilimizin otantik yapısını yeni nesillere aktarır. Eski Türkçe çocuk isimleri ise anlamı ve melodisiyle hala popülerliğini korumaktadır. Bu eski Türkçe isimler, geçmişten gelen köklü bir mirası yaşatmaya devam ediyor. Peki, eski Türk isimleri ve anlamları nelerdir? İşte eski Türkçe kadın, erkek ve çocuk isimleri...

        • 2

          Eski Türkçe Erkek İsimleri

          Listemizde çocuğunuz için seçebileceğiniz en güzel, duyulmamış ve nadir görülen eski Türk erkek isimleri ile eski Türk kız isimleri vardır. İşte, eski Türk erkek isimlerinden bazıları...

          Akman Temiz, soylu

          Artuk Zenginlik

          Adanmiş Adaklı,adak olmuş

          Aykaç Hatip

          Atmiş Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)

          Atsak Ünlü, adı duyulan

          Bertuğ Engel tanımayan

          Bumin Derleyen, toplayan

          Bakirsokum birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı

          Barunduk Sığınılacak yer, barınak

          Başalmiş 1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş

          Biçkas Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı

          Cengiz Deniz, ünlü kağan

          Caymaz Cesur, kararlı

          Celasun (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.

          Celme Çalım, fiyaka, gösteriş

          Cengel Hafif, ince

          Ceren Ceylan, ahu, gazel

          Cerkuday birl. Yer/Kutay Eski dönem yer tanrısı

          Dumrul Okun sivri ucu, efkarlı

          Dansik (Tansık) Olağanüstü, fevkalade

          Darulgan alıngan, nazlı

          Debret Kımıldayış, devinim

          Demirdöğen birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi

          Dilim kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş

          Ecevit Çalışkan

          Ediz Değerli

          Ergün Yumuşak huylu

          Erkut Güçlü, kutsal

          Erkin Bağımsız

          Ertan Tan zamanı

          Erendiz Jüpiter

        • 3

          Eymen Alçak gönüllü, yardımsever

          Esrimiş Kendinden geçmiş

          Estelik Yadigar, hatıra

          Gökhan Gök gibi büyük, Mavi Han

          Gültekin Ateş Tigini, Göktürk Kağanlığı'nda komutan

          Gencer Yeni yetişen yiğit

          Gelek (Gelik) halef, sonraki

          Gelgeç Geçici, kalıcı olmayan

          Geniş Yaygın, enli, engin

          Gezginsu birl. Gezgin/Su ...Irmak

          Hıncal Öcünü alan

          Han 1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici

          Hanim 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat

          Hanli Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu

          Hatun (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir.

          Homar (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı

          Hun (Kul) Koyun, koyunlu

          Huş Bir çam ağacı türü I harfi ile başlayan isimler

          Ilbay Vali

          Iğircik Fecir

          Imirgi Taze, körpe

          Iraz (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma

          Isrik Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı

          Içbuyruk birl. İç/Buyruk

          Incesen Huzur ve güvenlik, sükunet

        • 4

          Irençin 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı

          Kongar Sarı ve siyah arasında bir renk

          Koray Hareketli

          Kubay Temizlik Tanrıçası

          Kunter Sağlam

          Kutadgu Kutlu, yararlı

          Kutan Dua

          Kutay Ateş, Şamanların ateş tanrısı ipek

          Kuyaş Güneş ışığı

          Kağan Lider

          Kaşgar Cesur, üstün nitelikli

          Kayra Tanrı'nın dünyadaki iyilik ve bilgeliği

          Mangalay 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen

          Mençik Mülkiyet, mal varlığı

          Mengilik Sonsuzluk

          Metehan birl. Mete/Han

          Mingir Çok külliyetli.

          Moğol Kaygı,endişe,hüzün

          Obulaz (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.

          Ogün Yıl dönümü

          Olcayto Şanslı

          Orçun İyi ahlaklı

          Oğulganmiş Oğlu olmayan

          Pekin Acımasız

          Peçen Çayır, çimen, çayırlık, otlak

        • 5

          Peçenek 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak

          Pinar Kaynak, kaynarca, göze

          Pişkin Olgun, pişmiş

          Saner Ünlü

          Selçuk Hatip

          Sencer Kılıç saplayan

          Sağunmuş 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar

          Salaman Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade

          Saldirmiş Hücum etmiş, taarruz etmiş

          Sapurluş Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma

          Siyurgal Armağan

          Sungur Avcı kuş

          Tanman Tan vakti doğan

          Toygar Tarla kuşu

          Tağaşar birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı

          Taksuk Harika, olağanüstü, anormal

          Tamir Temir, demir

          Talkiliç (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız

          Tanişman (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi

          Ulaş Ululuk

          Uraz Baht

        • 6

          Uğurçal birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek)

          Ulanbatur birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman

          Uliçim Yavru, yavrucak

          Urumday Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş

          Varimlu Evlilik çağına girmiş kız

          Variş Menzil, varılacak yer

          Varlig (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat

          Varol birl. Var/Ol Uzun ömür dileği

          Verdi Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan

          Vurgun 1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama

        • 7

          Yabgu Kağan

          Yalım Ateş

          Yazgan Yazıcı, Tanrı'nın adlarından

          Yula Rüya ruhu

          Yüreğir Yürekli, cesur

          Yürekli Cesur, korkusuz.

          Yürüm Yaşam, hayat, ömür

        • 8

          Eski Türkçe Kadın İsimleri

          İşte eski Türkçe kadın isimleri...

          Abike Yüksek gönüllü

          Acunay Dünya güzeli

          Adberilgen Adına layık ve ününü hak eden kişi

          Asena Efsanevi dişi kurdun adı, yakın, yakınlık duyulan

          Aydilge Suyun ruhu

          Ayçıl Ay ışığı

          Ayana Eski bir Türk tanrıçası

          Abakiymiş Gönül kırıcı, can yakıcı

          Acunluk Dünya malı,dünyalık

          Atilmiş Atılgan, gözüpek

          Avcil Avlayıcı, av işinin uzmanı

          Ayda Ay kadar güzel, dere kenarlarında yetişen hoş kokulu çiçek

          Alkım Gökkuşağı, gerdan

          Anat Anı, yakın, hısım

          Banıçiçek Kutsal çiçek

          Begüm Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, "hanımefendi"

          Benice Sonsuzluk

          Beylem Çiçek demeti

          Beril Cömert, fedakar

          Beyge Küçük hanım

          Çağıl Su sesi

          Çağla Dürüst

          Çilde Kışın en soğuk günü

          Çolpan Kuzey yıldızı

          Çömçe Ağaçtan oyulmuş su kabı

          Çözeli Kıpçak, merkezden uzakta olan

          Çözelti Ayrılış, kopuş, firak

          Cankız Candan sevilen

          Çalımlı Gösterişli, çekici

          Çekşin Çekici kadın

        • 9

          Çemeline Saf sağlıklı bir tür çiçek

          Çıdamlı Metin, dayanıklı.

          Damla Su tanesi

          Dayana Uçan

          Değerbilir birl. Değer/Bilir Kadirşinas, vefalı

          Delgirmaa Bereketli anne

          Didem Gözüm gibi sevdiğim

          Dora Doruk, zirve, şahika

          Düşsel Hayal içinde

          Duygun Duygulu, hassas

          Derli Düzenli

          Ece Kraliçe, Güzel kadın. Saygıdeğer, görgülü hanım

          Eçim Demet, tutam

          Elçin Demet, bağ, devletine bağlı

          Ela Renkli, alacalı

          Ezgi Kulağa hoş gelen söz, esinti

          Efil Körpe bitki yaprağı

          Ebren Evren

          Esrigün Fırtına

          Gökçe Zarif, göz alan

        • 10

          Gerelbayar Işık bayramı

          Gerelma Işık anne

          Gökbörü Göklerden gelen, yüce

          Gökçil Tanrıdan gelen, Maviye çalan

          Gökşin Işık saçan, erdemli bayan

          Gizem Sır

          Gülen Mutlu, mütebessim

          Harçana Kar kızı

          Hazal Sonbahar yaprakları

          Iraz Mutluluk

          İncesen Huzur

          İynem Yaren, dost

          Karaca Hatun Ceylan yavrusu

          Kereçene Güzel

          Kızılbörü Kızıl saçlı bozkurt

          Konçuy Kağan kızı, Soylu kız

          Kudana Dondurulmuş

          Künney Güneşli

          Laçin Yırtıcı kuş

          Mahigül Keşfetmekten hoşlanan

          Maral Dişi Geyik

          Mayda Narin, ince, ince yapılı

        • 11

          Mengü Sonsuzluk

          Miçiye Güzel gülümseme

          Munkhbat Sonsuz güçlü

          Narıya Narin, kadınsı

          Nyurguhun Bahar çiçeği

          Okşan Benzeyen

          Olcay Şans

          Oylum Çukur

          Öktem Bilge

          Öyke Öfkeli, sinir

          Öykünç Benzetme

          Özden Samimi

          Özge Başka, yabancı

          Pelin Keskin kokan yayla çiçeği

          Pamir Orta Asya’da bir yayla

          Pelit Meşe ağacının çiçeği

          Pınar Su kaynağı

          Sağın Düşünce, kıvılcım

          Sarangerel Ay ışığı

          Sardana Zambaga benzer kırmızı çiçek

          Sandara Parlakça

          Sayina Yaz mevsimi

          Sermin Güzel

          Şeylan Bayram kutlamaları

          Şırıl Akarsu sesi

          Şölen Yemekli kutlama

          Sonay Son güzel

          Sayina Yaz ayları

        • 12

          Sarıada Parlak, parlayan

          Tanla Mucize, şaşkınlık

          Tansu Armağan

          Turkuaz Maviye yakın mavi yeşil arası

          Tilbe Dilek, dilenen şey

          Tayeçe Soylu, saygıdeğer hanım

          Tomris Demir ucu ya da demir sesi

          Tunay Evlatlık kız çocuk

          Tülin Ayna

          Uruydana Ünlü

          Ülker Kadife gibi ince tüy

          Umay Koruyucu (Eski Türk tanrıçalarından, hala tüm Kuzey Türkleri çocukları sevdiğine ve koruduğuna inanır)

          Yaldız Parlayan

          Yeliz Hava alan, havadar

          Yada Eski dönemde kutsanmış değerli taş

          Yeliz Rüzgarlı, havalı,ferah

          Yeşim Değerli bir taş

          Yonca Doğada yetişen bir bitki

          Yulduz Yıldız gibi parlak

          Zeren Anlayışlı

        Duyulmamış kız isimleri ve anlamları
        Duyulmamış kız isimleri ve anlamları
        Duyulmamış erkek isimleri ve anlamları
        Duyulmamış erkek isimleri ve anlamları
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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