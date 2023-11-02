Eski Türkçe isimler ve anlamları nelerdir?
Eski Türk isimleri, kültürümüzün derinliklerinde yatan zengin bir mirastır. Özellikle eski Türk kadın isimleri ve eski Türk erkek isimleri, günümüzde hala birçok aile tarafından tercih edilmektedir. Hatırlanacağı gibi, eski dönemlerde bebeklere isim verilirken Türk kültürü, örf ve adetlerine göre isimler seçiliyordu. Bu isimler de genellikle saf Türkçe olarak da adlandırılan öz Türkçeden seçiliyordu. Öz Türkçe isimlerin, dilin saf ve özgün yapısını yansıtarak, yeni nesillere taşıdığına inanılmaktaydı. Peki, eski Türkçe erkek, kadın ve çocuk isimleri neler? İşte, eski Türk isimleri...
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Eski Türk isimleri, tarih boyunca kültürümüzü yansıtan değerli hazinelere sahiptir. Eski Türk kadın isimleri ve erkek isimleri, dilimizin zenginliğini ve derinliğini ortaya koyar. Öz Türkçe isimler, dilimizin otantik yapısını yeni nesillere aktarır. Eski Türkçe çocuk isimleri ise anlamı ve melodisiyle hala popülerliğini korumaktadır. Bu eski Türkçe isimler, geçmişten gelen köklü bir mirası yaşatmaya devam ediyor. Peki, eski Türk isimleri ve anlamları nelerdir? İşte eski Türkçe kadın, erkek ve çocuk isimleri...
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Eski Türkçe Erkek İsimleri
Listemizde çocuğunuz için seçebileceğiniz en güzel, duyulmamış ve nadir görülen eski Türk erkek isimleri ile eski Türk kız isimleri vardır. İşte, eski Türk erkek isimlerinden bazıları...
Akman Temiz, soylu
Artuk Zenginlik
Adanmiş Adaklı,adak olmuş
Aykaç Hatip
Atmiş Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)
Atsak Ünlü, adı duyulan
Bertuğ Engel tanımayan
Bumin Derleyen, toplayan
Bakirsokum birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı
Barunduk Sığınılacak yer, barınak
Başalmiş 1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş
Biçkas Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı
Cengiz Deniz, ünlü kağan
Caymaz Cesur, kararlı
Celasun (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.
Celme Çalım, fiyaka, gösteriş
Cengel Hafif, ince
Ceren Ceylan, ahu, gazel
Cerkuday birl. Yer/Kutay Eski dönem yer tanrısı
Dumrul Okun sivri ucu, efkarlı
Dansik (Tansık) Olağanüstü, fevkalade
Darulgan alıngan, nazlı
Debret Kımıldayış, devinim
Demirdöğen birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi
Dilim kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş
Ecevit Çalışkan
Ediz Değerli
Ergün Yumuşak huylu
Erkut Güçlü, kutsal
Erkin Bağımsız
Ertan Tan zamanı
Erendiz Jüpiter
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Eymen Alçak gönüllü, yardımsever
Esrimiş Kendinden geçmiş
Estelik Yadigar, hatıra
Gökhan Gök gibi büyük, Mavi Han
Gültekin Ateş Tigini, Göktürk Kağanlığı'nda komutan
Gencer Yeni yetişen yiğit
Gelek (Gelik) halef, sonraki
Gelgeç Geçici, kalıcı olmayan
Geniş Yaygın, enli, engin
Gezginsu birl. Gezgin/Su ...Irmak
Hıncal Öcünü alan
Han 1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici
Hanim 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat
Hanli Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu
Hatun (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir.
Homar (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı
Hun (Kul) Koyun, koyunlu
Huş Bir çam ağacı türü I harfi ile başlayan isimler
Ilbay Vali
Iğircik Fecir
Imirgi Taze, körpe
Iraz (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma
Isrik Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı
Içbuyruk birl. İç/Buyruk
Incesen Huzur ve güvenlik, sükunet
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Irençin 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı
Kongar Sarı ve siyah arasında bir renk
Koray Hareketli
Kubay Temizlik Tanrıçası
Kunter Sağlam
Kutadgu Kutlu, yararlı
Kutan Dua
Kutay Ateş, Şamanların ateş tanrısı ipek
Kuyaş Güneş ışığı
Kağan Lider
Kaşgar Cesur, üstün nitelikli
Kayra Tanrı'nın dünyadaki iyilik ve bilgeliği
Mangalay 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen
Mençik Mülkiyet, mal varlığı
Mengilik Sonsuzluk
Metehan birl. Mete/Han
Mingir Çok külliyetli.
Moğol Kaygı,endişe,hüzün
Obulaz (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.
Ogün Yıl dönümü
Olcayto Şanslı
Orçun İyi ahlaklı
Oğulganmiş Oğlu olmayan
Pekin Acımasız
Peçen Çayır, çimen, çayırlık, otlak
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Peçenek 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak
Pinar Kaynak, kaynarca, göze
Pişkin Olgun, pişmiş
Saner Ünlü
Selçuk Hatip
Sencer Kılıç saplayan
Sağunmuş 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar
Salaman Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade
Saldirmiş Hücum etmiş, taarruz etmiş
Sapurluş Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma
Siyurgal Armağan
Sungur Avcı kuş
Tanman Tan vakti doğan
Toygar Tarla kuşu
Tağaşar birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı
Taksuk Harika, olağanüstü, anormal
Tamir Temir, demir
Talkiliç (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız
Tanişman (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi
Ulaş Ululuk
Uraz Baht
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Uğurçal birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek)
Ulanbatur birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman
Uliçim Yavru, yavrucak
Urumday Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş
Varimlu Evlilik çağına girmiş kız
Variş Menzil, varılacak yer
Varlig (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat
Varol birl. Var/Ol Uzun ömür dileği
Verdi Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan
Vurgun 1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama
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Yabgu Kağan
Yalım Ateş
Yazgan Yazıcı, Tanrı'nın adlarından
Yula Rüya ruhu
Yüreğir Yürekli, cesur
Yürekli Cesur, korkusuz.
Yürüm Yaşam, hayat, ömür
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Eski Türkçe Kadın İsimleri
İşte eski Türkçe kadın isimleri...
Abike Yüksek gönüllü
Acunay Dünya güzeli
Adberilgen Adına layık ve ününü hak eden kişi
Asena Efsanevi dişi kurdun adı, yakın, yakınlık duyulan
Aydilge Suyun ruhu
Ayçıl Ay ışığı
Ayana Eski bir Türk tanrıçası
Abakiymiş Gönül kırıcı, can yakıcı
Acunluk Dünya malı,dünyalık
Atilmiş Atılgan, gözüpek
Avcil Avlayıcı, av işinin uzmanı
Ayda Ay kadar güzel, dere kenarlarında yetişen hoş kokulu çiçek
Alkım Gökkuşağı, gerdan
Anat Anı, yakın, hısım
Banıçiçek Kutsal çiçek
Begüm Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, "hanımefendi"
Benice Sonsuzluk
Beylem Çiçek demeti
Beril Cömert, fedakar
Beyge Küçük hanım
Çağıl Su sesi
Çağla Dürüst
Çilde Kışın en soğuk günü
Çolpan Kuzey yıldızı
Çömçe Ağaçtan oyulmuş su kabı
Çözeli Kıpçak, merkezden uzakta olan
Çözelti Ayrılış, kopuş, firak
Cankız Candan sevilen
Çalımlı Gösterişli, çekici
Çekşin Çekici kadın
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Çemeline Saf sağlıklı bir tür çiçek
Çıdamlı Metin, dayanıklı.
Damla Su tanesi
Dayana Uçan
Değerbilir birl. Değer/Bilir Kadirşinas, vefalı
Delgirmaa Bereketli anne
Didem Gözüm gibi sevdiğim
Dora Doruk, zirve, şahika
Düşsel Hayal içinde
Duygun Duygulu, hassas
Derli Düzenli
Ece Kraliçe, Güzel kadın. Saygıdeğer, görgülü hanım
Eçim Demet, tutam
Elçin Demet, bağ, devletine bağlı
Ela Renkli, alacalı
Ezgi Kulağa hoş gelen söz, esinti
Efil Körpe bitki yaprağı
Ebren Evren
Esrigün Fırtına
Gökçe Zarif, göz alan
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Gerelbayar Işık bayramı
Gerelma Işık anne
Gökbörü Göklerden gelen, yüce
Gökçil Tanrıdan gelen, Maviye çalan
Gökşin Işık saçan, erdemli bayan
Gizem Sır
Gülen Mutlu, mütebessim
Harçana Kar kızı
Hazal Sonbahar yaprakları
Iraz Mutluluk
İncesen Huzur
İynem Yaren, dost
Karaca Hatun Ceylan yavrusu
Kereçene Güzel
Kızılbörü Kızıl saçlı bozkurt
Konçuy Kağan kızı, Soylu kız
Kudana Dondurulmuş
Künney Güneşli
Laçin Yırtıcı kuş
Mahigül Keşfetmekten hoşlanan
Maral Dişi Geyik
Mayda Narin, ince, ince yapılı
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Mengü Sonsuzluk
Miçiye Güzel gülümseme
Munkhbat Sonsuz güçlü
Narıya Narin, kadınsı
Nyurguhun Bahar çiçeği
Okşan Benzeyen
Olcay Şans
Oylum Çukur
Öktem Bilge
Öyke Öfkeli, sinir
Öykünç Benzetme
Özden Samimi
Özge Başka, yabancı
Pelin Keskin kokan yayla çiçeği
Pamir Orta Asya’da bir yayla
Pelit Meşe ağacının çiçeği
Pınar Su kaynağı
Sağın Düşünce, kıvılcım
Sarangerel Ay ışığı
Sardana Zambaga benzer kırmızı çiçek
Sandara Parlakça
Sayina Yaz mevsimi
Sermin Güzel
Şeylan Bayram kutlamaları
Şırıl Akarsu sesi
Şölen Yemekli kutlama
Sonay Son güzel
Sayina Yaz ayları
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Sarıada Parlak, parlayan
Tanla Mucize, şaşkınlık
Tansu Armağan
Turkuaz Maviye yakın mavi yeşil arası
Tilbe Dilek, dilenen şey
Tayeçe Soylu, saygıdeğer hanım
Tomris Demir ucu ya da demir sesi
Tunay Evlatlık kız çocuk
Tülin Ayna
Uruydana Ünlü
Ülker Kadife gibi ince tüy
Umay Koruyucu (Eski Türk tanrıçalarından, hala tüm Kuzey Türkleri çocukları sevdiğine ve koruduğuna inanır)
Yaldız Parlayan
Yeliz Hava alan, havadar
Yada Eski dönemde kutsanmış değerli taş
Yeliz Rüzgarlı, havalı,ferah
Yeşim Değerli bir taş
Yonca Doğada yetişen bir bitki
Yulduz Yıldız gibi parlak
Zeren Anlayışlı
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