Eski sevgiliye bıçaklı saldırıda karar
Eskişehir'de eski sevgilisini sokak ortasında bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Fatih Durmaz, 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
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Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 42 yaşındaki tutuklu sanık Fatih Durmaz ile taraf avukatları katıldı.
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Karar öncesi son savunmasını yapan Durmaz, 34 yaşındaki Gamze C'nin kendisini dolandırmasını örtbas etmek için yalan beyanlarla uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.
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Olay sırasında elinde bıçak olmadığını ileri süren Durmaz, "Beni 200 cumhuriyet altını ve yaklaşık 2 milyon 250 bin lira dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrencince ayrılmak ve paramı geri istedim. İşlemediğim suçlardan buradayım." dedi.
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Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullandığı gerekçesiyle 1 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
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NE OLMUŞTU?
Kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C, bir arkadaşıyla 1 Haziran 2023'te Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih Durmaz'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.
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Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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Tutuklanan Durmaz hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.