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        Haberler Gündem Güncel Eski sevgiliye bıçaklı saldırıda karar | Son dakika haberleri

        Eski sevgiliye bıçaklı saldırıda karar

        Eskişehir'de eski sevgilisini sokak ortasında bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Fatih Durmaz, 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:26
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          Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

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          Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 42 yaşındaki tutuklu sanık Fatih Durmaz ile taraf avukatları katıldı.

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          Karar öncesi son savunmasını yapan Durmaz, 34 yaşındaki Gamze C'nin kendisini dolandırmasını örtbas etmek için yalan beyanlarla uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.

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          Olay sırasında elinde bıçak olmadığını ileri süren Durmaz, "Beni 200 cumhuriyet altını ve yaklaşık 2 milyon 250 bin lira dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrencince ayrılmak ve paramı geri istedim. İşlemediğim suçlardan buradayım." dedi.

        • 5

          Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullandığı gerekçesiyle 1 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

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          NE OLMUŞTU?

          Kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C, bir arkadaşıyla 1 Haziran 2023'te Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih Durmaz'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. 

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          Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 

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          Tutuklanan Durmaz hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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