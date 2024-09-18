Eski sevgiliye bıçaklı saldırıda karar

Olay sırasında elinde bıçak olmadığını ileri süren Durmaz, "Beni 200 cumhuriyet altını ve yaklaşık 2 milyon 250 bin lira dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrencince ayrılmak ve paramı geri istedim. İşlemediğim suçlardan buradayım." dedi.