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        Haberler Gündem İstanbul Eski sevgilisi öldürdü! - Güncel haberler

        Eski sevgilisi öldürdü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Yine saplantılı bir adam kadını öldürdü. 5 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin başka biriyle nişanlandığını öğrenen adam dehşet saçtı. 1000 km yol gelip genç kadına sokakta pusu kurdu ve başından vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:12
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        Eski sevgilisi öldürdü!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Yine saplantılı bir adam kadını öldürdü.

        5 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin başka biriyle nişanlandığını öğrenen adam dehşet saçtı.

        1000 km yol gelip genç kadına sokakta pusu kurdu ve başından vurarak öldürdü.

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