Eski sevgililerden birlikte destek: Naomi Watts ve Liev Schreiber, oğullarını üniversiteye yerleştirdi

Eski sevgililer Naomi Watts ile Liev Schreiber, üniversiteye yeni başlayacak oğulları Sasha için bir araya geldi.

56 yaşındaki Watts, 57 yaşındaki eski sevgilisi Schreiber ile birlikte 18 yaşındaki oğullarını Los Angeles'taki Güney California Üniversitesi'nde birinci sınıfa başladığında yaşayacağı eve yerleştirdi.

11 yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2016'da ayrılan Naomi Watts ile Liev Schreiber ikilisi, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Naomi Watts'ın sosyal medyadaki fotoğraflarından birinde, üçlünün üniversiteye yeni başlayan oğulları için yastık ve mutfak eşyaları satın aldıkları alışveriş gezisinden sonra çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.

Hiç evlenmeyen çiftin 16 yaşında Kai adında bir de kızı var. Naomi Watts ile Liev Schreiber, birbirleriyle evlenmese de, ikili, ayrıldıktan sonra başkalarıyla evlendi.

Liev Schreiber ve oğlu Sasha

Naomi Watts, 2023'ün haziran ayında oyuncu Billy Crudup'la evlenirken, Liev Schreiber de aynı yılın temmuz ayında Taylor Neisen'le evlendi. Liev ve Taylor çiftinin Ağustos 2023'te kızları Hazel Bee dünyaya geldi.

Naomi Watts ile Liev Schreiber, oğulları Sasha'nın hazirandaki lise mezuniyetine şimdiki eşleriyle birlikte katılmıştı