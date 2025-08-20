Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Eski sevgililerden birlikte destek: Naomi Watts ve Liev Schreiber, oğullarını üniversiteye yerleştirdi - magazin haberleri

        Eski sevgililerden birlikte destek: Naomi Watts ve Liev Schreiber, oğullarını üniversiteye yerleştirdi

        Yıllar önce ayrılmalarına rağmen çocukları için bir araya gelen Naomi Watts ile Liev Schreiber, 18 yaşındaki oğulları Sasha'yı Los Angeles'taki üniversiteye yerleştirmek için buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:49 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski sevgililerden oğullarına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski sevgililer Naomi Watts ile Liev Schreiber, üniversiteye yeni başlayacak oğulları Sasha için bir araya geldi.

        56 yaşındaki Watts, 57 yaşındaki eski sevgilisi Schreiber ile birlikte 18 yaşındaki oğullarını Los Angeles'taki Güney California Üniversitesi'nde birinci sınıfa başladığında yaşayacağı eve yerleştirdi.

        11 yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2016'da ayrılan Naomi Watts ile Liev Schreiber ikilisi, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

        Naomi Watts'ın sosyal medyadaki fotoğraflarından birinde, üçlünün üniversiteye yeni başlayan oğulları için yastık ve mutfak eşyaları satın aldıkları alışveriş gezisinden sonra çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.

        REKLAM

        Hiç evlenmeyen çiftin 16 yaşında Kai adında bir de kızı var. Naomi Watts ile Liev Schreiber, birbirleriyle evlenmese de, ikili, ayrıldıktan sonra başkalarıyla evlendi.

        Liev Schreiber ve oğlu Sasha

        Naomi Watts, 2023'ün haziran ayında oyuncu Billy Crudup'la evlenirken, Liev Schreiber de aynı yılın temmuz ayında Taylor Neisen'le evlendi. Liev ve Taylor çiftinin Ağustos 2023'te kızları Hazel Bee dünyaya geldi.

        Naomi Watts ile Liev Schreiber, oğulları Sasha'nın hazirandaki lise mezuniyetine şimdiki eşleriyle birlikte katılmıştı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Liev Schreiber
        #Naomi Watts
        #üniversite
        #Ayrılık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        Habertürk Anasayfa