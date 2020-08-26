İHA

Erzurum’un Palandöken ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Toparlak köyü eski muhtarı olduğu belirtilen R.Ö., Mahallebaşı semtinde pazar ortasında, aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Kahvehanede oturan muhtar, tekme ve yumruklu saldırıda bir anda yerde kaldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İHA'da yer alan habere göre güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaçmaya çalışan eski muhtar aracın arkasına sığınmaya çalışırken grup koşarak burada da saldırmaya devam etti. Kavga, çevredeki vatandaşların çabası ile sonlandırılmaya çalışıldı. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.