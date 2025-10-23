Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'e beraat kararı | Son dakika haberleri

        Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'e beraat kararı

        Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Türk için beraat kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Türk katılmazken, avukatlar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        İHA'nın haberine göre mahkeme başkanı, gelen evrakları okumasının ardından mütalaa için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında Ahmet Türk'ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep etti.

        Türk'ün avukatları ise, müvekkillerinin siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu ifade ederek beraat kararı verilmesini talep etti.

        Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Ahmet Türk'ün açıklamasının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Habertürk Anasayfa