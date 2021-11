Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. İşte Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları ve konusu...

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ OYUNCULARI

Bülent Emrah Parlak

Nail Kırmızıgül

Füsun Demirel

Burcu Gönder Parlak

Haki Biçici

Gülhan Tekin

Meltem Yılmazkaya

Osman Akça

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU

1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde her şey değişecektir.