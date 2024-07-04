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        Haberler Bilgi Magazin Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi?

        Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        Eski Köye Yeni Adet filmi bir kez daha ekranlara geliyor. Bülent Emrah Parlak'ın başrolünü oynadığı 2018 yapımı komedi filmi Eski Köye Yeni Adet, bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Eski Köye Yeni Adet filminin oyunuları kimlerdir ve filmin konusu ne? İşte Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 20:37 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:41
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        • 1

          Eski Köye Yeni Adet filmi gündemdeki yerini aldı. Yerli komedi filmi hakkında "Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir?" soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte oldukça eğlenceli bir film olan Eski Köye Yeni Adet hakkında detaylar...

        • 2

          ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU NEDİR?

          1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrol için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna dair kanaat getirirler.

          Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek Vatan Sana Canım Feda diye bağırırlar.

          Bu yanlış anlama çözülene kadar her şey değişecektir. Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde yapıldı. Ayvacık'taki Asos bölgesinde yer alan Kulfal ve Tamış Köyleri, filmin geçtiği alanlardır.

        • 3

          ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Bülent Emrah Parlak

          Nail Kırmızıgül - Naci

          Füsun Demirel

          Burcu Gönder

          Haki Biçici

          Gülhan Tekin

          Metem Yılmazkaya

          Osman Akça

          Ali Rıza Tanyeli

          Muhammed Cangören

          Asiye Dinçsoy

          Gürsu Gür

          Nülufer Kılıçarslan

          Ali Rıza Kubilay

          Güner Özkul

          Derya Karadaş

          Nursel Köse

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