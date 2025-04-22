Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Eski Köye Yeni Adet filmi 22 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Gülistan Acet ve Ferit Karahan'ın üstlendiği Eski Köye Yeni Adet filmi 2018 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
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Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverle bir kez daha buluşuyor. Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı Eski Köye Yeni Adet filmi ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile 22 Nisan akşamı televizyon ekranlarında olacak. Peki, "Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
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ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU NEDİR?
1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır...
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ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?
Eski Köye Yeni Adet filmi çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde yapıldı. Ayvacık'taki Asos bölgesinde yer alan Kulfal ve Tamış Köyleri, filmin geçtiği alanlardır.
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ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI KİMLER?
Bülent Emrah Parlak - Muhlis
Nail Kırmızıgül - Naci
Füsun Demirel - Gülizar
Burcu Gönder - Şadiye
Haki Biçici - Fedai
Gülhan Tekin - Sevda
Meltem Yılmazkaya - Nuriye
Osman Akça
Ali Rıza Tanyeli - Zeki
Muhammed Cangören
Asiye Dinçsoy - Zeliha
Gürsu Gür
Nülufer Kılıçarslan
Ali Rıza Kubilay
Güner Özkul
Derya Karadaş
Nursel Köse