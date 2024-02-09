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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de eski Kırkpınar ağası Mustafa Altunhan, trafikteki hatasını fark edince kendisini polise ihbar etti - Güncel Edirne haberleri

        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti

        Edirne'de yaşayan eski Kırkpınar ağası Mustafa Altunhan, sosyal medyada yayınlanan bir videosunda trafikte kırmızı ışık ihlalinde bulunduğunu fark etti. Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını anlayan Altunhan, 112'yi arayıp kendini ihbar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:24
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        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
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        Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan sosyal medyadan paylaştığı bir videoya yapılan yorumlar sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığını fark edip kendisini polise ihbar etti.

        AA'da yer alan habere göre Altunhan'ın, kalp rahatsızlığına bağlı kontrolleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderken hastalığı ve hastane hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kontrolü sonrası Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

        1506 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

        Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti. MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Altunhan'a 1506 lira para cezası uyguladı. Altunhan, kendisini ihbar ettiği görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaşarak hatasından dolayı mahcup olduğunu belirtti.

        "ÖRNEK ALMAK İÇİN YAPTIM"

        Altunhan, AA muhabirine hatasını telafi etmek için kendisini ihbar ettiğini söyledi. Edirne'de Kırkpınar ağalığı ve çeşitli yöneticilikler yapan birisi olarak herkese doğru örnek olmak istediğini belirten Altunhan, "Yorumu görünce üzüldüm, mahcup oldum. Hemen 112'yi aradım, trafiği bağlattım. 'Hata yapmışım, kırmızı ışıkta geçmişim. Lütfen bunun cezasını bana yazın' dedim. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, kalmamalı. Artık olgunlaştık belli yerlere geldik. Çocuklarımız, torunlarımız var onlara örnek olmak için bu davranışı yaptım." ifadelerini kullandı.

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        #haberler
        #edirne
        #Mustafa Altunhan
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