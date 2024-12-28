Eski kaşar nasıl yenir, tüketilir? Eski kaşarın faydaları nelerdir?

Sabah kahvaltılarında hemen hemen herkesin aradığı süt ürünlerinden biri peynirdir. Eski kaşar, bu peynir türlerinden biridir. Ülkemizde bilhassa Kars da üretilerek yenilen eski kaşarın Trakya’ya özel formu da vardır. Bazı yörelerde bu peynirin adı “Gravyer” olarak da bilinir. Kökleri de İsviçre’ye uzanır. Peki eski kaşar nasıl tüketilir?

ESKİ KAŞAR NASIL YENİR?

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Eski kaşar nasıl yenir? Bu yiyeceği doğal olarak sade hâlde doğrayarak tüketebilirsiniz. Yağsız bölümlerinden tüketmek daha faydalı görülür. Ayrıca 2 dilimden fazlasına çıkılmaması önerilir. Kolesterol, kalp rahatsızlığı ve benzeri durumlarda da tüketim miktarına ekstra dikkat edilmelidir. Ayrıca bu peynirde bol miktarda yağ vardır ve zayıflama sürecinde olanların oranına dikkat etmesinde fayda vardır.

REKLAM ESKİ KAŞAR NASIL TÜKETİLİR? Peki eski kaşar nasıl tüketilir? Kars kaşarı ve Gravyer peyniri isimleriyle geçen eski kaşarın tost içine kullanılması mümkündür. Sade yenmesi yerine tost ekmeği içinde tercih edilebilir. Ayrıca bu peynirin yumurta içinde kullanılması da ideal bir seçim olabilir. Gravyer peyniri kullanılarak normal kaşar peynirin kullanıldığı yerler değerlendirilebilir. Örneğin pizza üzerine, poğaça içine ya da kumpirde kullanılabilir.

ESKİ KAŞAR FAYDALARI NELERDİR? Bu noktada akıllara “Eski kaşar faydaları nelerdir?” sorusu gelmiş olabilir. Bu peynirin faydaları oldukça fazladır. Bunlar; • Büyük bir kalsiyum kaynağı olan eski kaşarın kemik ve diş sağlığı üzerinde iyi etkilere sahip olduğu bilinir. • Ayrıca iyi bir protein oranına sahiptir. Bu da eski kaşarın kas gelişimini ve yapılanma sürecini desteklediğini ortaya çıkarır.

• Yüksek protein içeriği, uzun süre tokluk sağlamaya da yardımcıdır • Eski kaşarın bağışıklık sistemi üzerine faydalı olduğu da bilinir. • İçerdiği probiyotiklerle bağırsak sağlığı üzerinde de etkilidir. • Sindirim sağlığını destekleme konusunda başarılıdır. • Tansiyonu düşürmeye destekçidir. • Kemik erimesini önleme konusunda iyidir.

• Beynin beslenmesine ve zinde olmasına yardımcıdır. • Diş çürümesinin önüne geçerek sağlıklı bir gülüşe sahip olmanızı destekler. • Alzheimer rahatsızlığının önüne geçme konusunda iyi bir üründür. • Kanser hastalarında enfeksiyon engelleyici özellikleri vardır. • Kanserden korunmada destekçi olabilir. • Ülser ve gastrit gibi hastalıklara karşı iyi bir koruyucudur.

• Midedeki hazımsızlık ve benzeri problemlere iyi gelir. • Kas hastalıklarını iyileştirme konusunda iyidir. • Potasyum ve demir eksikliği için iyi bir besin deposu sunar. REKLAM ESKİ KAŞAR ÖZELLİKLERİ Eski kaşar özellikleri dendiğinde akla ilk gelen kendine has lezzetidir. Bu peynir, ülkemizde “Kars peyniri” olarak anılsa da esasen İsviçreliler ile bir bağlantısı vardır. Ortaya çıkış zamanı Kars’ın 1878 – 1918 yılları arasındaki işgal dönemidir. Bu dönemde İsviçreliler Kars iline gelmiş ve burada mandıra kurulmuştur. İlk mandıra olan burada ilk kez Kars Gravyeri üretilir.

Lezzetiyle diğer peynirlerden farklılaşan eski kaşar, özellikle Kars şehrinin yüksek rakıma sahip yaylalarından doğal bir lezzet alır. Burada beslenen ineklerin sütünden elde edilen peynir, mevsimsel olarak üretilmesiyle dikkat çeker. Lezzeti ve doğallıyla öne çıkar. ESKİ KAŞAR BESİN DEĞERLERİ NELER? 100 gram için tahmini değerler; • 38 gram protein

• 18 gram yağ • 99 mg potasyum • Yağ oranı %70 • Protein oranı %29

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