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        Haberler Dünya Eski İsrail Başbakanı Olmert, Netanyahu'nun "kendi söylemlerine takılıp kaldığını ve savaşı bitiremediğini" söyledi | Dış Haberler

        Eski İsrail Başbakanı Olmert, Netanyahu'nun "kendi söylemlerine takılıp kaldığını ve savaşı bitiremediğini" söyledi

        Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "kendi söylemlerine takıntılı" olduğunu ve Gazze'deki savaşı bitiremeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:19
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        Netanyahu'ya sert çıktı
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        Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Sky News’e yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Hareketi’nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ün öldürülmesinin Netanyahu’ya “zafer ilan etme fırsatı verdiğini” savundu.

        78 yaşındaki eski İsrail Başbakanı, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, “İsrail’in kesin zafere ulaşabileceğine dair söylemlerine saplanıp kaldığını” ve bunun Hamas’a karşı asla elde edilemeyeceğini ifade etti.

        “Korkarım ki bu işin sonuna yaklaşmadık bile” diyen Olmert, “Savaşı durdurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu birkaç kez söyledim. Savaşın sona erdiğini düşünüyorum. İsrail'in Gazze'de daha fazla ilerlemesine gerek yok. Savaşı sürdürmenin bize sağlayacağı büyük bir fayda yok” ifadelerini kullandı.

        Olmert, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi ve yerine Filistin, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Ürdün güçlerinin gelmesi gerektiğini belirti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 39 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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