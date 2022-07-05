'120 milyar dolar' iddiasına tazminat

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CHP'nin, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 128 milyar dolar ve Berat Albayrak ile ilgili iddiaları yargıya taşınmıştı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin Berat Albayrak'a 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. CHP bir üst mahkemeye itiraz etti ancak talep reddedildi.

BERAT ALBAYRAK, 60 BİN TL'Yİ ŞEHİT VE GAZİ VAKFI'NA BAĞIŞLADI

Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 60 bin liralık tazminat bedelinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden tahsil edildiğini belirtti. Avukat Göktaş paylaşımında,, "Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerini kullandı. Bağışın yapıldığı makbuzu da, sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir